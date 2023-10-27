Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 12 разів: пролунало 70 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Протягом п'ятниці росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 70 вибухів у п'яти громадах. Про це повідомила Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Есманська, Великописарівська, Середино-Будська, Миропільська та Зноб-Новгородська громади.
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- Есманська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
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- Великописарівська громада: з території рф здійснено артобстріли (33 вибухи), обстріл з міномета (18 вибухів) та з СПГ (4 вибухи).
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- Середино-Будська громада: зафіксовано 2 вибухи з міномета.
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- Миропільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).
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Нагадаємо
Російські війська у ніч на 27 жовтня вдарили по Сумській області зі ствольної артилерії.