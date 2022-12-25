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Оккупанты обстреляли Никополь

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никополь. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

“Россияне не прекращают издевательств над Никопольщиной... Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь. Прошло без пострадавших”, — отметил он.

Глава Днепропетровской ОВА также добавил, что представители ГСЧС обследуют пораженные территории — выясняют последствия атаки.

“В других районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно”, — подчеркнул Резниченко.

Напомним 

Российские оккупанты направили более 60 снарядов на Никопольский район.

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