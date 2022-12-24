Окупанти обстріляли Нікопольський район

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Окупанти обстріляли з “Градів”, “Ураганів” та важкої артилерії 3 громади — Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Попередньо, люди не постраждали.

У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємств і майно садового товариства.

В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів уточнюються.

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