Окупанти обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Російські окупанти скерували понад 60 снарядів на Нікопольський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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Окупанти обстріляли з “Градів”, “Ураганів” та важкої артилерії 3 громади — Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Попередньо, люди не постраждали.
У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємств і майно садового товариства.
В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів уточнюються.
Нагадаємо
Російська важка артилерія двічі накрила вогнем Нікопольщину.