Оккупанты обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российские оккупанты направили более 60 снарядов на Никопольский район. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Оккупанты обстреляли из “Градов”, “Ураганов” и тяжелой артиллерии 3 общины — Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Предварительно, люди не пострадали.
В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятий и имущество садового общества.
В других общинах избиты линии электропередач. Последствия уточняются.
Напомним
Российская тяжелая артиллерия дважды накрыла огнем Никопольщину.