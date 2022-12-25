Окупанти обстріляли Нікополь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною... Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь. Минулося без постраждалих”, — зазначив він.
Голова Дніпропетровської ОВА також додав, що представники ДСНС обстежують уражені території — з’ясовують наслідки атаки.
“В інших районах ніч пройшла без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, — наголосив Резніченко.
Нагадаємо
Російські окупанти скерували понад 60 снарядів на Нікопольський район.