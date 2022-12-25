Окупанти обстріляли Нікополь

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“Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною... Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь. Минулося без постраждалих”, — зазначив він.

Голова Дніпропетровської ОВА також додав, що представники ДСНС обстежують уражені території — з’ясовують наслідки атаки.

“В інших районах ніч пройшла без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, — наголосив Резніченко.

Нагадаємо

Російські окупанти скерували понад 60 снарядів на Нікопольський район.