Оккупанты обстреляли город Золотое в Луганской области: пять человек ранены

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“Обстрелы Горной общины российская армия не прекращает почти двое суток, держа местных жителей в страхе. Днем вражескими системами залпового огня открыт огонь по городу Золотое. Пылают несколько домов, среди людей по меньшей мере пятеро раненых”, - говорится в сообщении.

Детали

Без учета ситуации в Золотом, где подсчет поврежденного имущества продолжается в течение дня, врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь - жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.

Добавим

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что за прошлые сутки враг массово обстреливал гражданскую инфраструктуру, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня в районах Кременной, Северодонецка, Попасной, Новозвановки.



