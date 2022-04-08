Окупанти обстріляли місто Золоте на Луганщині: п’ятеро людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли місто Золоте у Луганській області. Щонайменше п’ятеро людей поранені, пише УНН з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.
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“Обстріли Гірської громади російська армія не припиняє майже дві доби, тримаючи місцевих жителів у страху. Удень ворожими системами залпового вогню відкрито вогонь по місту Золоте. Палають декілька будинків, серед людей щонайменше п’ятеро поранених”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Без урахування ситуації в Золотому, де підрахунок пошкодженого майна триває, упродовж дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.
Додамо
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що за минулу добу ворог масово обстрілював цивільну інфраструктуру, в тому числі й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєвєродонецька, Попасної, Новозванівки.