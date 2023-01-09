Оккупанты обстреляли Константиновку

Детали

В Константиновке ракеты упали за пределами города — никто не пострадал.

В Краматорске — попали в дорогу на улице Олексы Тихого, сгорел легковой автомобиль. По предварительной информации, два человека, которые в находились, погибли.

Цитата

“Нет прощения российским оккупантам — ни на небе, ни на земле. За все понесут наказание!”, — написал Кириленко в Telegram.

Добавим

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал о вражеском ударе по Краматорску.

Напомним

По 8 января оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области, еще два человека получили ранения.