Оккупанты обстреляли Константиновку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Очередные ракетные удары по Краматорску и Константиновке нанесли российские оккупационные войска поздно вечером 9 января. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Детали
В Константиновке ракеты упали за пределами города — никто не пострадал.
В Краматорске — попали в дорогу на улице Олексы Тихого, сгорел легковой автомобиль. По предварительной информации, два человека, которые в находились, погибли.
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“Нет прощения российским оккупантам — ни на небе, ни на земле. За все понесут наказание!”, — написал Кириленко в Telegram.
Добавим
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал о вражеском ударе по Краматорску.
Напомним
По 8 января оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области, еще два человека получили ранения.