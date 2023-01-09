Донецька область: окупанти вбили двох мирних жителів, ще двох поранили

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"За 8 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Соледарі. Ще 2 людини в області дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 7 січня російські окупанти вбили одного мирного жителя Донеччини, ще вісім людей в області отримали поранення.