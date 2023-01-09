Донецька область: окупанти вбили двох мирних жителів, ще двох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. За 8 січня окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини, ще дві людини в області дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
"За 8 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Соледарі. Ще 2 людини в області дістали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 7 січня російські окупанти вбили одного мирного жителя Донеччини, ще вісім людей в області отримали поранення.