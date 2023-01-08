Донецька область: окупанти вбили одного мирного жителя, ще вісім осіб отримали поранення

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"За 7 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 8 людей в області дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 6 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Красній Горі. Ще 7 людей в області дістали поранення.