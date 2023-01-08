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Донецька область: окупанти вбили одного мирного жителя, ще вісім осіб отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. За 7 січня російські окупанти вбили одного мирного жителя Донеччини, ще вісім людей в області отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Донецька область: окупанти вбили одного мирного жителя, ще вісім осіб отримали поранення

Цитата

"За 7 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 8 людей в області дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

За 6 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Красній Горі. Ще 7 людей в області дістали поранення.

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