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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Донецкая область: оккупанты убили одного мирного жителя, еще восемь человек получили ранения

Киев • УНН

 • 404613 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. За 7 января российские оккупанты убили одного мирного жителя Донетчины, еще восемь человек в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Донецкая область: оккупанты убили одного мирного жителя, еще восемь человек получили ранения

Цитата

"За 7 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 8 человек в области получили ранения", - отметил глава ОВА.

Он также добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним 

За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Красной Горе. Еще 7 человек в области получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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