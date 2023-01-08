Донецкая область: оккупанты убили одного мирного жителя, еще восемь человек получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За 7 января российские оккупанты убили одного мирного жителя Донетчины, еще восемь человек в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 7 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 8 человек в области получили ранения", - отметил глава ОВА.
Он также добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Красной Горе. Еще 7 человек в области получили ранения.