Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще двоих ранили

Цитата

"За 8 января россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте и Соледаре. Еще 2 человека в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 7 января российские оккупанты убили одного мирного жителя Донетчины, еще восемь человек в области получили ранения.