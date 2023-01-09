Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще двоих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За 8 января оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины, еще два человека в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 8 января россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте и Соледаре. Еще 2 человека в области получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 7 января российские оккупанты убили одного мирного жителя Донетчины, еще восемь человек в области получили ранения.