Окупанти обстріляли Костянтинівку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Чергові ракетні удари по Краматорську та Костянтинівці нанесли російські окупаційні війська пізнього вечора 9 січня. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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У Костянтинівці ракети впали за межами міста — ніхто не постраждав.
У Краматорську — влучили у дорогу на вулиці Олекси Тихого, згорів легковий автомобіль. За попередньою інформацією, дві людини, які у ньому перебували, загинули.
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“Немає прощення російським окупантам — ні на небі, ні на землі. За все понесуть кару!”, — написав Кириленко у Telegram.
Додамо
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв про ворожий удар по Краматорську.
Нагадаємо
За 8 січня окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини, ще дві людини в області дістали поранення.