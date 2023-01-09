Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, дві людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили у проїжджу частину та автівку з людьми. Дві особи загинули. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Краматорськ, Донецька область. Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. 2 осіб, які перебували в автівці загинули", - написав Тимошенко у Telegram.
Нагадаємо
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти обстріляли Херсон. Загинула одна людина.