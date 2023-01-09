Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, дві людини загинули

КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили у проїжджу частину та автівку з людьми. Дві особи загинули. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.