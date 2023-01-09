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Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, дві людини загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили у проїжджу частину та автівку з людьми. Дві особи загинули. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, дві людини загинули

Цитата

"Краматорськ, Донецька область. Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. 2 осіб, які перебували в автівці загинули", - написав Тимошенко у Telegram.

Нагадаємо 

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти обстріляли Херсон. Загинула одна людина.

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