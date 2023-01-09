Окупанти обстріляли Херсон, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Херсон. Загинула одна людина. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Херсон. Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула 1 людина", - написав він у Telegram.
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Російські війська з артилерії сьогодні, 9 січня, вдарили по житловому кварталу Херсона, відомо про одну загиблу людину та одну поранену.