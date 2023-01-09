Оккупанты обстреляли Херсон, погиб человек

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"Херсон. Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб 1 человек", - написал он в Telegram.

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Российские войска из артиллерии сегодня, 9 января, ударили по жилому кварталу Херсона, известно об одном погибшем человеке и одном раненом.