Оккупанты обстреляли Херсон, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли Херсон. Погиб один человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Херсон. Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб 1 человек", - написал он в Telegram.
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Российские войска из артиллерии сегодня, 9 января, ударили по жилому кварталу Херсона, известно об одном погибшем человеке и одном раненом.