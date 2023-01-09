росіяни з артилерії вдарили по житловому кварталу Херсона, є жертва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські війська з артилерії сьогодні вдарили по житловому кварталу Херсона, відомо про одну загиблу людину та одну поранену, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців. Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини", - повідомив Янушевич.
Зі слів голови ОВА, ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. Наразі за її життя борються лікарі, додав посадовець.
Доповнення
росіяни вночі атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.