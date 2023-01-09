росіяни з артилерії вдарили по житловому кварталу Херсона, є жертва - ОВА

Цитата

"Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців. Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини", - повідомив Янушевич.

Зі слів голови ОВА, ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. Наразі за її життя борються лікарі, додав посадовець.

Доповнення

росіяни вночі атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.