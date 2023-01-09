россияне из артиллерии ударили по жилому кварталу Херсона, есть жертва - ОВА

Цитата

"Кровавые российские оккупанты продолжают убивать мирных херсонцев. Сегодня вражеская артиллерия еще раз била по жилому кварталу города. Этим обстрелом рашисты отобрали жизнь одного человека", - сообщил Янушевич.

По словам главы ОВА, еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. За ее жизнь борются врачи, добавил чиновник.

Дополнение

россияне ночью атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.