россияне из артиллерии ударили по жилому кварталу Херсона, есть жертва - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские войска из артиллерии сегодня ударили по жилому кварталу Херсона, известно об одном погибшем человеке и одном раненом, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Кровавые российские оккупанты продолжают убивать мирных херсонцев. Сегодня вражеская артиллерия еще раз била по жилому кварталу города. Этим обстрелом рашисты отобрали жизнь одного человека", - сообщил Янушевич.
По словам главы ОВА, еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. За ее жизнь борются врачи, добавил чиновник.
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россияне ночью атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.