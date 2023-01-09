Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека погибли. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Краматорск, Донецкая область. Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. 2 человека, находившиеся в автомобиле погибли", - написал Тимошенко в Telegram.
Напомним
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты обстреляли Херсон. Погиб один человек.