Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, два человека погибли

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"Краматорск, Донецкая область. Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. 2 человека, находившиеся в автомобиле погибли", - написал Тимошенко в Telegram.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты обстреляли Херсон. Погиб один человек.