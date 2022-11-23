В Запорожской области оккупанты обстреляли колонну гражданских авто

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"Вчера на "Дороге жизни" в селе Каменское оккупанты открыли огонь по колонне гражданских авто, которые спасатели отбуксировали с грунтовой дороги, чтобы они продолжали движение в областной центр. Люди, спасаясь от войны, направлялись в Запорожье, а из-за непогоды оказались заложниками на размытой дороге", – говорится в сообщении.

Детали

В ГСЧС сообщили, что спасательная операция длилась три часа, пострадавших нет. Всего было спасено 49 человек, из которых 11 несовершеннолетних. Младшему спасенному было всего два месяца.

Напомним

ГСЧС опубликовало видео из Вольнянска Запорожской области, где после российских обстрелов было разрушено двухэтажное здание роддома.