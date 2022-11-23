На Запоріжжі окупанти обстріляли колону цивільних авто

Цитата



"Вчора на "Дорозі життя" у селі Кам’янське окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних авто, які рятувальники відбуксовували з ґрунтової дороги, аби вони продовжували рух в обласний центр. Люди, рятуючись від війни, прямували до Запоріжжя, а через негоду опинилися заручниками на розмитій дорозі", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У ДСНС повідомили, що рятувальна операція тривала три години, постраждалих немає. Усього було врятовано 49 людей, з яких 11 неповнолітніх. Наймолодшому врятованому було лише два місяці.

Нагадаємо

ДСНС опублікувала відео із Вільнянська Запорізької області, де після російських обстрілів було зруйновано двоповерхову будівлю пологового будинку.