На Запоріжжі окупанти обстріляли колону цивільних авто
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вчора, 22 листопада, у селі Кам'янське Запорізької області російські окупанти обстріляли колону цивільних автомобілів, які прямували до Запоріжжя – постраждалих немає. Про це в Telegram повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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"Вчора на "Дорозі життя" у селі Кам’янське окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних авто, які рятувальники відбуксовували з ґрунтової дороги, аби вони продовжували рух в обласний центр. Люди, рятуючись від війни, прямували до Запоріжжя, а через негоду опинилися заручниками на розмитій дорозі", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У ДСНС повідомили, що рятувальна операція тривала три години, постраждалих немає. Усього було врятовано 49 людей, з яких 11 неповнолітніх. Наймолодшому врятованому було лише два місяці.
Нагадаємо
ДСНС опублікувала відео із Вільнянська Запорізької області, де після російських обстрілів було зруйновано двоповерхову будівлю пологового будинку.