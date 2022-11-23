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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На Запоріжжі окупанти обстріляли колону цивільних авто

На Запоріжжі окупанти обстріляли колону цивільних авто

Київ • УНН

 • 403008 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вчора, 22 листопада, у селі Кам'янське Запорізької області російські окупанти обстріляли колону цивільних автомобілів, які прямували до Запоріжжя – постраждалих немає. Про це в Telegram повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Цитата

"Вчора на "Дорозі життя" у селі Кам’янське окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних авто, які рятувальники відбуксовували з ґрунтової дороги, аби вони продовжували рух в обласний центр. Люди, рятуючись від війни, прямували до Запоріжжя, а через негоду опинилися заручниками на розмитій дорозі", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У ДСНС повідомили, що рятувальна операція тривала три години, постраждалих немає. Усього було врятовано 49 людей, з яких 11 неповнолітніх. Наймолодшому врятованому було лише два місяці.

Нагадаємо

ДСНС опублікувала відео із Вільнянська Запорізької області, де після російських обстрілів було зруйновано двоповерхову будівлю пологового будинку. 

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