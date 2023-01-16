Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20081 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 75155 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117263 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116838 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266278 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133008 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121675 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372114 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83693 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136428 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.8м/с
75%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77479 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16834 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12714 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12369 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13729 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266278 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293342 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372114 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347660 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394951 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77492 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111564 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130809 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170463 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79688 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

Киев • УНН

 • 412387 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области: Шалыгинскую и Дружбовскую. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

Детали

Российские военные в течение дня обстреляли Шалыгинскую и Дружбовскую общины.

▪️ Шалыгинская община: враг открывал огонь из стрелкового оружия, 7 очередей.

▪️ По Дружбовской общине оккупанты ударили из минометов, 9 прилетов.

Во всех случаях без жертв и пострадавших, отметил глава ОВА.

Напомним

Российские оккупанты нанесли 44 удара по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Краснопольская общины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.53
Bitcoin
$76,719.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,996.15
Ethereum
$1,469.20