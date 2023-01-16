Оккупанты обстреляли две общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области: Шалыгинскую и Дружбовскую. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Российские военные в течение дня обстреляли Шалыгинскую и Дружбовскую общины.
▪️ Шалыгинская община: враг открывал огонь из стрелкового оружия, 7 очередей.
▪️ По Дружбовской общине оккупанты ударили из минометов, 9 прилетов.
Во всех случаях без жертв и пострадавших, отметил глава ОВА.
Напомним
Российские оккупанты нанесли 44 удара по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Краснопольская общины.