Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

Детали

Российские военные в течение дня обстреляли Шалыгинскую и Дружбовскую общины.

▪️ Шалыгинская община: враг открывал огонь из стрелкового оружия, 7 очередей.

▪️ По Дружбовской общине оккупанты ударили из минометов, 9 прилетов.

Во всех случаях без жертв и пострадавших, отметил глава ОВА.

Напомним

Российские оккупанты нанесли 44 удара по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Краснопольская общины.