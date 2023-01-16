Окупанти обстріляли дві громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області: Шалигинську та Дружбівську. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Російські військові протягом дня обстріляли Шалигинську та Дружбівську громади.
▪️ Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, 7 черг.
▪️ По Дружбівській громаді окупанти ударили із мінометів, 9 прильотів.
У всіх випадках без жертв і постраждалих, зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади.