Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

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Російські військові протягом дня обстріляли Шалигинську та Дружбівську громади.

▪️ Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, 7 черг.

▪️ По Дружбівській громаді окупанти ударили із мінометів, 9 прильотів.

У всіх випадках без жертв і постраждалих, зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади.