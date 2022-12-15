Оккупанты обстреляли две общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Оккупанты в течение дня нанесли 58 ударов по пограничной части. Под обстрелами были Миропольская и Краснопольская общины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram, пишет УНН.
Детали
Краснопольское общество враг дважды обстрелял из минометов. В общей сложности было 43 прилета.
Миропольская община: 15 вражеских мин разорвались на окрестностях одного из пограничных сел.
В обоих случаях без жертв и разрушений.
Напомним
В Сумской области под вражеским огнем оказались Путивльская и Середино-Будская община. Оккупанты нанесли 17 ударов.