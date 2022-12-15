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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

Київ • УНН

 • 451230 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Окупанти протягом дня завдали 58 ударів по прикордонню. Під обстрілами були Миропільська і Краснопільська громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram, пише УНН.

Деталі

Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 прильоти.

Миропільська громада: 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл.

В обох випадках без жертв та руйнувань.

Нагадаємо 

В Сумській області під ворожим вогнем опинилися Путивльська та Середино-Будська громада. Окупанти завдали 17 ударів.

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