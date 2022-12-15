Окупанти обстріляли дві громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Окупанти протягом дня завдали 58 ударів по прикордонню. Під обстрілами були Миропільська і Краснопільська громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram, пише УНН.
Деталі
Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 прильоти.
Миропільська громада: 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл.
В обох випадках без жертв та руйнувань.
Нагадаємо
В Сумській області під ворожим вогнем опинилися Путивльська та Середино-Будська громада. Окупанти завдали 17 ударів.