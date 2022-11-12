Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушение жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на ночные города и села свыше 50 снарядов", - отметил председатель ОВА.
Резниченко добавил, что предварительно люди не пострадали. Есть разрушение жилых домов. Детали обстрелов уточняются.
Напомним
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе.