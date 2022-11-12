Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є руйнування житлових будинків

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"Росіяни вночі знову знущалися над Нікопольщиною. Тримали під прицілом три громади - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" та важкою артилерією. Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів", - зазначив голова ОВА.

Резніченко додав, що попередньо, люди не постраждали. Є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли у Нікопольському районі.