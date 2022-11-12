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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є руйнування житлових будинків

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є руйнування житлових будинків

Київ • УНН

 • 220942 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"Росіяни вночі знову знущалися над Нікопольщиною. Тримали під прицілом три громади - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" та важкою артилерією. Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів", - зазначив голова ОВА.

Резніченко додав, що попередньо, люди не постраждали. Є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.

Нагадаємо 

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли у Нікопольському районі.

Українські Національні Новини

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