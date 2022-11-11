Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: поранено двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли у Нікопольському районі вчора ввечері. Унаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, пише УНН з посиланням на Telegram чиновника.
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"Увечері росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили РСЗВ та важкою артилерією Марганецьку громаду. Поранили двох чоловіків - 35 та 68 років. Обидва доправлені до місцевої лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Деталі обстрілу з’ясовуються" - йдеться в повідомленні.
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Загарбники випустили понад 50 снарядів у бік Нікопольського району.