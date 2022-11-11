Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ранены двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе вчера вечером. В результате обстрелов ранены двое мужчин, пишет УНН со ссылкой на Telegram чиновника.
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"Вечером россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли РСЗО и тяжелой артиллерией Марганецкую общину. Ранили двух мужчин - 35 и 68 лет. Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Детали обстрела выясняют", - говорится в сообщении.
Напомним
Захватчики выпустили более 50 снарядов в сторону Никопольского района.