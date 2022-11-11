Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ранены двое мужчин

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"Вечером россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли РСЗО и тяжелой артиллерией Марганецкую общину. Ранили двух мужчин - 35 и 68 лет. Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Детали обстрела выясняют", - говорится в сообщении.

Напомним

Захватчики выпустили более 50 снарядов в сторону Никопольского района.