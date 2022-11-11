Окупанти за ніч випустили понад 50 снарядів у бік Нікопольського району

Деталі

Окупанти усю ніч обстрілювали Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська.

Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Пошкоджені коледж та житло.

"Минулося без постраждалих. Деталі атак уточнюються", - додав Резніченко.

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