Окупанти за ніч випустили понад 50 снарядів у бік Нікопольського району
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли у Нікопольському районі. Понад 50 снарядів "прилетіло" у три громади району.
Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Валентина Резніченка.
Деталі
Окупанти усю ніч обстрілювали Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська.
Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Пошкоджені коледж та житло.
"Минулося без постраждалих. Деталі атак уточнюються", - додав Резніченко.
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