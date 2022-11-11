Оккупанты за ночь выпустили более 50 снарядов в сторону Никопольского района
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе. Более 50 снарядов "прилетело" в три общины района.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Валентина Резниченко.
Детали
Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район. Под вражеским огнем оказались три общины – Марганецкая, Никопольская и Мировская.
Туда прилетели более 50 снарядов из русских "Градов" и тяжелой артиллерии. Поврежден колледж и жилье.
"Прошло без пострадавших. Детали атак уточняются", - добавил Резниченко.
Напомним
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