Оккупанты за ночь выпустили более 50 снарядов в сторону Никопольского района

Детали

Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район. Под вражеским огнем оказались три общины – Марганецкая, Никопольская и Мировская.

Туда прилетели более 50 снарядов из русских "Градов" и тяжелой артиллерии. Поврежден колледж и жилье.

"Прошло без пострадавших. Детали атак уточняются", - добавил Резниченко.

Напомним

Оккупационная российская армия нанесла удары в Виннице: есть попадание в объект инфраструктуры.