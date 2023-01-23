Оккупанты обстреляли девять громад Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Российские оккупанты в течение 23 января обстреляли девять громад Сумской области. В результате обстрелов одна женщина погибла, еще трое — ранены. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
▪️ Белопольская громада: россияне трижды открывали огонь из минометов, 23 прилета и из САУ — 24 прилета.
▪️ Середино-Будская громада: в сторону нашей территории враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).
▪️ По Зноб-Новгородской громаде противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.
▪️ По Юнаковской громаде тоже был минометный обстрел с территории рф, 10 прилетов.
▪️ Путивльская громада: россияне обстреляли приграничье из РСЗО, 6 прилетов.
▪️ По Краснопольской громаде противник стрелял из САУ, 4 прилёта.
▪️ По Миропольской громаде армейцы рф вели артобстрел, 10 прилётов.
▪️ Ворожбянская община: был артобстрел с территории россии, 15 прилетов.
Поврежден многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания — туда залетел российский снаряд. Еще три квартиры имеют значительные повреждения.
Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Перебиты газопровод и электрические линии. Также повреждены помещения железной дороги и пути.
▪️ По Есманьской громаде противник вел минометный обстрел, 37 прилетов. Также был артобстрел с территории россии — 10 прилётов.
По селу Кучеровка враг выпустил 30 ракет из “Града”.
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"В результате обстрела одна молодая женщина погибла, еще трое — ранены. Это жители одного дома, члены одной семьи, куда было прямое попадание взрывчатки. Без матери остались двое малышей", - сообщил глава ОВА.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области: Новослободскую и Шалыгинскую.