Оккупанты обстреляли девять громад Сумской области

Детали

▪️ Белопольская громада: россияне трижды открывали огонь из минометов, 23 прилета и из САУ — 24 прилета.

▪️ Середино-Будская громада: в сторону нашей территории враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).

▪️ По Зноб-Новгородской громаде противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.

▪️ По Юнаковской громаде тоже был минометный обстрел с территории рф, 10 прилетов.

▪️ Путивльская громада: россияне обстреляли приграничье из РСЗО, 6 прилетов.

▪️ По Краснопольской громаде противник стрелял из САУ, 4 прилёта.

▪️ По Миропольской громаде армейцы рф вели артобстрел, 10 прилётов.

▪️ Ворожбянская община: был артобстрел с территории россии, 15 прилетов.

Поврежден многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания — туда залетел российский снаряд. Еще три квартиры имеют значительные повреждения.

Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Перебиты газопровод и электрические линии. Также повреждены помещения железной дороги и пути.

▪️ По Есманьской громаде противник вел минометный обстрел, 37 прилетов. Также был артобстрел с территории россии — 10 прилётов.

По селу Кучеровка враг выпустил 30 ракет из “Града”.

Цитата

"В результате обстрела одна молодая женщина погибла, еще трое — ранены. Это жители одного дома, члены одной семьи, куда было прямое попадание взрывчатки. Без матери остались двое малышей", - сообщил глава ОВА.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области: Новослободскую и Шалыгинскую.