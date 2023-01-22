Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

Деталі

Протягом дня російські військові обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади.

По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли — разом 15 прильотів.

По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.

Цитата

“В обох випадках без постраждалих та руйнувань”, — сказав Живицький.

Нагадаємо

Окупанти 115 разів обстріляли Сумську область.