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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

Київ • УНН

 • 1366327 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області: Новослобідську та Шалигінську. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

Деталі

Протягом дня російські військові обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади.

По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли — разом 15 прильотів.

По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.

Цитата

“В обох випадках без постраждалих та руйнувань”, — сказав Живицький.

Нагадаємо

Окупанти 115 разів обстріляли Сумську область.

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