Окупанти обстріляли дві громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області: Новослобідську та Шалигінську. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Протягом дня російські військові обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади.
По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли — разом 15 прильотів.
По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.
Цитата
“В обох випадках без постраждалих та руйнувань”, — сказав Живицький.
Нагадаємо
Окупанти 115 разів обстріляли Сумську область.