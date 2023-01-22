Оккупанты обстреляли две громады Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области: Новослободскую и Шалыгинскую. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
В течение дня российские военные обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады.
По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы — итого 15 прилетов.
По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.
Цитата
“В обоих случаях без пострадавших и разрушений”, — сказал Живицкий.
Напомним
Оккупанты 115 раз обстреляли Сумскую область.