Оккупанты обстреляли две громады Сумской области

Детали

В течение дня российские военные обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады.

По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы — итого 15 прилетов.

По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.

Цитата

“В обоих случаях без пострадавших и разрушений”, — сказал Живицкий.

Напомним

Оккупанты 115 раз обстреляли Сумскую область.