Окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Російські окупанти протягом 23 січня обстріляли дев'ять громад Сумської області. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще троє — поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
▪️ Білопільська громада: росіяни тричі відкривали вогонь з мінометів, 23 прильоти та із САУ — 24 прильоти.
▪️ Середино-Будська громада: у бік нашої території ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).
▪️ По Зноб-Новгородській громаді противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.
▪️ По Юнаківській громаді теж був мінометний обстріл із території рф, 10 прильотів.
▪️ Путивльська громада: росіяни обстріляли прикордоння із РСЗВ, 6 прильотів.
▪️ По Краснопільській громаді противник стріляв із САУ, 4 прильоти.
▪️ По Миропільській громаді армійці рф вели артобстріл, 10 прильотів.
▪️ Ворожбянська громада: був артобстріл з території росії, 15 прильотів.
Пошкоджений багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент — туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження.
Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Перебиті газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці та колії.
▪️ По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл з території росії — 10 прильотів.
По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із “Граду”.
Цитата
"Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє — поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме попадання вибухівки. Без матері залишились двоє малюків", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області: Новослобідську та Шалигінську.