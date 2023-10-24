Оккупанты обстреляли Боровую на Харьковщине из РСЗО: четыре человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские войска 23 октября вечером обстреляли, предварительно из РСЗО, поселок Боровая Харьковской области. Поврежден жилой дом, ранения получили 4 человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Вчера вечером, около 22:45, враг обстрелял, предварительно из РСЗО, пгт Боровая Изюмского района. Поврежден 2-этажный жилой дом, получили ранения 4 человека. В состоянии средней тяжести госпитализирована женщина 42 лет, женщина 68 лет и мужчина 65 лет. 67-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", - заявил он в Telegram.
Детали
Отмечается, что за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
В частности, под огнем врага находились Казачья Лопань Харьковского района, Плетеневка и Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синьковка и Ивановка Купянского района. Под авиаударами были районы Синьковки и Петропавловки.
"На Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак врага в районе Ивановки. Продвижения у россиян нет", - сообщил глава ОГА.
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