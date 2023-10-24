Окупанти обстріляли Борову на Харківщині з РСЗВ: чотири людини поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російські війська 23 жовтня ввечері обстріляли, попередньо з РСЗВ, селище Борова Харківської області. Пошкоджено житловий будинок, поранення зазнали 4 особи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Вчора ввечері, близько 22:45, ворог обстріляв, попередньо з РСЗВ, смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено 2-поверховий житловий будинок, зазнали поранення 4 людей. У стані середньої тяжкості госпіталізована жінка 42 років, жінка 68 років та чоловік 65 років. 67-річний чоловік госпіталізований у важкому стані", - заявив він у Telegram.
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Зазначається, що протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Зокрема, під вогнем ворога перебували Козача Лопань Харківського району, Плетенівка та Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка та Іванівка Куп'янського району. Під авіаударами були райони Синьківки та Петропавлівки.
"На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районі Іванівки. Просування у росіян немає", - повідомив голова ОВА.
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