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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Захватчики обстреляли Авдеевку: два человека ранены, повреждены Дом культуры и многоэтажки

Киев • УНН

 • 240940 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. По предварительной информации, в результате вражеского обстрела Авдеевки Донецкой области, который произошел в понедельник утром, два человека получили ранения. Повреждены также Дом культуры и многоэтажки, сообщает начальник Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.

Захватчики обстреляли Авдеевку: два человека ранены, повреждены Дом культуры и многоэтажки

Цитата

"Двое раненых гражданских, изуродованный Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - написал Кириленко.

По информации, российские захватчики очередной раз ударили по городу сегодня утром в 09:10. Удар был осуществлен двумя ракетами.

Напомним

Ранее Кириленко сообщал, что на Донецком направлении под утро произошел массированный артобстрел Авдеевки — снаряды попали в район автобазы. Всего за минувшие сутки, 11 июня, россияне убили одного жителя Донетчины, еще два человека получили ранения.

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