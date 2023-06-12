Захватчики обстреляли Авдеевку: два человека ранены, повреждены Дом культуры и многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. По предварительной информации, в результате вражеского обстрела Авдеевки Донецкой области, который произошел в понедельник утром, два человека получили ранения. Повреждены также Дом культуры и многоэтажки, сообщает начальник Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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"Двое раненых гражданских, изуродованный Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - написал Кириленко.
По информации, российские захватчики очередной раз ударили по городу сегодня утром в 09:10. Удар был осуществлен двумя ракетами.
Напомним
Ранее Кириленко сообщал, что на Донецком направлении под утро произошел массированный артобстрел Авдеевки — снаряды попали в район автобазы. Всего за минувшие сутки, 11 июня, россияне убили одного жителя Донетчины, еще два человека получили ранения.