Захватчики обстреляли Авдеевку: два человека ранены, повреждены Дом культуры и многоэтажки

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"Двое раненых гражданских, изуродованный Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - написал Кириленко.

По информации, российские захватчики очередной раз ударили по городу сегодня утром в 09:10. Удар был осуществлен двумя ракетами.

Напомним

Ранее Кириленко сообщал, что на Донецком направлении под утро произошел массированный артобстрел Авдеевки — снаряды попали в район автобазы. Всего за минувшие сутки, 11 июня, россияне убили одного жителя Донетчины, еще два человека получили ранения.