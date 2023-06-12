Загарбники обстріляли Авдіївку: двоє людей поранено, пошкоджені Будинок культури та багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу Авдіївки Донецької області, що стався у понеділок вранці, двоє людей отримали поранення. Пошкоджені також Будинок культури та багатоповерхівки, повідомляє начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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"Двоє поранених цивільних, понівечений Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару"-, написав Кириленко.
За інформацією, російські загарбники черговий раз вдарили по місту сьогодні зранку о 09:10. Удар був здійснений двома ракетами.
Нагадаємо
Раніше Кириленко повідомляв, що на Донецькому напрямку під ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки — снаряди поцілили в район автобази. За минулу добу, 11 червня, росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще двоє людей отримали поранення.