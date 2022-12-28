Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады - Ким

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"Николаевский район: вчера, 27 декабря, в 13:21 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

Детали

Ким отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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В Николаевской области 27 декабря в районе Коблевого взорвалась морская мина, которую прибило к берегу.

Также 26 декабря в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.