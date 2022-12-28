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Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады - Ким

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вчера, 26 декабря, российские оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Цитата 

"Николаевский район: вчера, 27 декабря, в 13:21 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram

Детали 

Ким отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

В Николаевской области 27 декабря в районе Коблевого взорвалась морская мина, которую прибило к берегу.

Также 26 декабря в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. 

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