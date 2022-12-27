На Миколаївщині міну прибило до берега, вона вибухнула - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Миколаївщині в районі Коблевого вибухнула морська міна, яку прибило до берега. Про це повідомив начальник ГУНП у Миколаївській області Сергій Шайхет у Telegram, пише УНН.
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"Ворожа морська міна. Саме таку знахідку виявили поліцейські сьогодні у Коблевому. До берега її прибило через шторм і вона вибухнула. На щастя, обійшло без потерпілих", - повідомив Шайхет.
З його слів, таких небезпечних предметів дуже багато, тому закликав бути пильними.
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Майже третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, які можуть ховатися навіть в іграшках.