На Миколаївщині міну прибило до берега, вона вибухнула - поліція

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"Ворожа морська міна. Саме таку знахідку виявили поліцейські сьогодні у Коблевому. До берега її прибило через шторм і вона вибухнула. На щастя, обійшло без потерпілих", - повідомив Шайхет.

З його слів, таких небезпечних предметів дуже багато, тому закликав бути пильними.

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Майже третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, які можуть ховатися навіть в іграшках.