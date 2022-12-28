Окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Вчора, 26 грудня, російські окупанти із артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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"Миколаївський район: вчора, 27 грудня, о 13:21 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він в Telegram.
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Кім зазначив, що в міста Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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На Миколаївщині 27 грудня в районі Коблевого вибухнула морська міна, яку прибило до берега.
Також 26 грудня о 10:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.