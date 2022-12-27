Миколаївщина: окупанти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади

Цитата

"Миколаївський район: вчора, 26 грудня, о 10:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він в Telegram.

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Також, за словами очільника регіону, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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На території Миколаївської області 25 грудня обстрілів не зафіксовано.

Російські окупанти 21 грудня били по Очакову на Миколаївщині зі ствольної артилерії.