На Дніпропетровщині та Миколаївщині ніч була тихою - ОВА

Деталі

"Дніпропетровщина. Ніч була тихою в усіх районах. Без тривог і атак. Це третя тиха ніч за 5,5 місяців, відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину", - зазначив Резніченко у Telegram.

"Інформація за минулу добу, станом на 08:00 ранку 26 грудня. На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", - вказав Кім у Telegram.

Доповнення

Українські захисники відбили атаки рашистів в районі 16 населених пунктів Донбасу.