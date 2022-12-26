На Дніпропетровщині та Миколаївщині ніч була тихою - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Очільники Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомили, що протягом минулої ночі на Дніпропетровщині та Миколаївщині обстрілів не фіксували, повідомляє УНН.
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"Дніпропетровщина. Ніч була тихою в усіх районах. Без тривог і атак. Це третя тиха ніч за 5,5 місяців, відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину", - зазначив Резніченко у Telegram.
"Інформація за минулу добу, станом на 08:00 ранку 26 грудня. На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", - вказав Кім у Telegram.
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