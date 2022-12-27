Николаевская область: оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады

Цитата

"Николаевский район: вчера, 26 декабря, в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

Детали

Также, по словам главы региона, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

На территории Николаевской области 25 декабря обстрелы не зафиксированы.

Российские оккупанты 21 декабря били по Очакову из ствольной артиллерии.