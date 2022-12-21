Очаків ворог обстріляв з артилерії, поранених уже троє - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні били по Очакову на Миколаївщині зі ствольної артилерії, кількість постраждалих зросла до трьох. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграм, пише УНН.
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"Очаків. Миколаївщина. Окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців. Поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик", - зазначив Тимошенко.
З його слів, постраждалим надається медична допомога.
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Голова ОВА Кім повідомляв, що внаслідок обстрілу Очакова поранено матір з дитиною.