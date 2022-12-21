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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Очаків ворог обстріляв з артилерії, поранених уже троє - ОП

Очаків ворог обстріляв з артилерії, поранених уже троє - ОП

Київ • УНН

 • 300947 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні били по Очакову на Миколаївщині зі ствольної артилерії, кількість постраждалих зросла до трьох. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграм, пише УНН.

Цитата

"Очаків. Миколаївщина. Окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців. Поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик", - зазначив Тимошенко.

З його слів, постраждалим надається медична допомога.

Раніше

Голова ОВА Кім повідомляв, що внаслідок обстрілу Очакова поранено матір з дитиною.

Українські Національні Новини

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