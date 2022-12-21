Очаков враг обстрелял из артиллерии, раненых уже трое - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня били по Очакову Николаевской области из ствольной артиллерии, количество пострадавших возросло до трех. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграм, пишет УНН.
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"Очаков. Николаевская область. Оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть попадание во двор мирных жителей. Ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик", - отметил Тимошенко.
По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Председатель ОВА Ким сообщал, что в результате обстрела Очакова ранены мать с ребенком.