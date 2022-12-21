Очаков враг обстрелял из артиллерии, раненых уже трое - ОП

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"Очаков. Николаевская область. Оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть попадание во двор мирных жителей. Ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик", - отметил Тимошенко.

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее

Председатель ОВА Ким сообщал, что в результате обстрела Очакова ранены мать с ребенком.