Оккупанты обстреляли 4 населенных пункта на Северском направлении, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что оккупанты обстреляли Мхи и Железный Мост Черниговской области, к тому же совершили авиаудар по школе в Сумской области, передает УНН.
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Начались 132 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области.
К тому же оккупанты нанесли авиаудара с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань, что на Сумщине.
Напомним
Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью оккупанты запустили 7 ракет в области. Противовоздушная оборона сбила 6 ракет,