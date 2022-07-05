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13:44 • 7431 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 23164 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 42603 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли 4 населенных пункта на Северском направлении, - Генштаб

Оккупанты обстреляли 4 населенных пункта на Северском направлении, - Генштаб

Киев • УНН

 • 153334 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что оккупанты обстреляли Мхи и Железный Мост Черниговской области, к тому же совершили авиаудар по школе в Сумской области, передает УНН.

Подробности

Начались 132 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области.

К тому же оккупанты нанесли авиаудара с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань, что на Сумщине.

Напомним

Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью оккупанты запустили 7 ракет в области. Противовоздушная оборона сбила 6 ракет,

Украинские Национальные Новости

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