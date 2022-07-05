Окупанти обстріляли 4 населених пункта на Сіверському напрямку, - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомив, що окупанти обстріляли Мхи та Залізний Міст Чернігівської області, до того ж здійснили авіаудар по школі у Сумській області, передає УНН.
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Розпочалася 132 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.
На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області.
До того ж окупанти завдали авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.
Нагадаємо
Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі окупанти запустили 7 ракет в області. Протиповітряна оборона збила 6 ракет,