Окупанти обстріляли 4 населених пункта на Сіверському напрямку, - Генштаб

Деталі

Розпочалася 132 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області.

До того ж окупанти завдали авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.

Нагадаємо

Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі окупанти запустили 7 ракет в області. Протиповітряна оборона збила 6 ракет,