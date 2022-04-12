Оккупанты не прекращают обстреливать "Источник нейтронов": существует риск повреждений

Детали

Сообщается, что инфраструктура института уже понесла катастрофические убытки. Под обстрелы попала и непосредственно ЯПУ "Источник нейтронов", в результате чего получили повреждения: система внешнего энергоснабжения установки, система кондиционирования системы охлаждения клистронной галереи линейного ускорителя электронов и здания (непосредственно ядерной установки, насосной и градирен, а также лаборатории изотопов).

По состоянию на 12 апреля, по данным ГИЯРУ, ситуация на ЯПУ "Источник нейтронов" такая:



ядерная установка переведена в глубоко подкритическое состояние (режим "длительный стоп" с 24.02.2022);



внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует, пока его восстановление невозможно;



оперативный персонал контролирует состояние ЯПУ "Источник нейтронов" в ограниченном объеме, в частности отсутствует возможность измерения температуры теплоносителя на входе/выходе бака подкритической сборки (ПКЗ) и нейтронно-производящей мишени, снятие показателей автоматизированной системы радиационного контроля, восстановление уровня в баке подкритической сборки, который достиг нижней границы безопасной эксплуатации для режима "длительной остановки" согласно технологического регламента безопасной эксплуатации установки;



радиационная обстановка на площадке (по показаниям переносного дозиметра) в пределах нормы.



Цитата

"Вероятность новых повреждений ЯПУ "Источник нейтронов", которые непосредственно могут повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности, остается высокой через постоянные обстрелы российскими войсками", - отметили в ГИЯРУ.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и/или обстрела площадки могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий", - говорится в заявлении.

Ранее

Как писал УНН, в конце марта подкритическая ядерная установка "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы оккупантов.